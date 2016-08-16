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    Черчесов: «Когда Черышев наберет форму и начнет играть, тогда с ним и пообщаемся»

    Наставник сборной России Станислав Черчесов отметил, что вариант с приглашением в национальную команду хавбека «Вильярреала» Дениса Черышева будет рассматриваться после того, как 25-летний игрок восстановится после травмы и наберет форму. Напомним, сегодня был оглашен состав россиян на два ближайших товарищеских поединка – против Турции и Ганы.

    – Какова ситуация с Черышевым? Он пока не тренируется. Эдуард Безуглов узнавал: к работе он приступит через пару недель. Наберет форму, начнет играть – пообщаемся.

    – Согласны с мнением, что нашим нужно уезжать в иностранные клубы?

    – Как тут можно кому-то что-то советовать? Должно быть желание у самих игроков. А в целом, если уж и ехать, то только в такие чемпионаты, где можно реально прогрессировать.

    Есть ли уже у сборной капитан? Пока нет. Выбирать не будем. Все-таки много новых людей, поэтому нужно будет назначать. Но со временем, когда сформируется костяк. То есть ближе к турниру.

    – У вас уже сложилось понимание, какой должна быть новая сборная? Например, в три ли центральных защитника планируете играть?

    – Играть пока придется с листа, поэтому поговорим на эту тему чуть позже. Есть теория, но не факт, что она подтвердится на поле. Нужно проверить на деле «химию» этого состава.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 августа 2016, 20:39

      забудь,Черышев -хрусталь

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