В матче чемпионата Швеции на голкипера напал 17-летний болельщик

Голкипер «Эстерсунда» Али Кейта подвергся нападению со стороны болельщика в маске во время поединка чемпионата Швеции против «Йенчепинга» (1:1). Фанат выбежал на поле, после чего, догнав стража ворот, нанес ему несколько ударов. После он был задержан сотрудниками службы безопасности. В итоге вратарю понадобилась медицинская помощь, а матч так и не был завершен. При аресте выяснилось, что нападавший оказался 17-летним юношей, который заявил, что в довесок ко всему еще и пронес взрывное устройство на стадион. К счастью, данная информация оказалась ложной.

«Я шокирован. Ужасно, что подобные вещи вообще могут случаться. Я увидел кого-то сзади и начал бежать, потом мне показалось, что он ушел. После я совсем ничего не помню. Не слышал, что он говорил. Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – сказал Кейта.