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  • В матче чемпионата Швеции на голкипера напал 17-летний болельщик

В матче чемпионата Швеции на голкипера напал 17-летний болельщик

16 августа 2016, 17:54
7

Голкипер «Эстерсунда» Али Кейта подвергся нападению со стороны болельщика в маске во время поединка чемпионата Швеции против «Йенчепинга» (1:1). Фанат выбежал на поле, после чего, догнав стража ворот, нанес ему несколько ударов. После он был задержан сотрудниками службы безопасности. В итоге вратарю понадобилась медицинская помощь, а матч так и не был завершен. При аресте выяснилось, что нападавший оказался 17-летним юношей, который заявил, что в довесок ко всему еще и пронес взрывное устройство на стадион. К счастью, данная информация оказалась ложной.

«Я шокирован. Ужасно, что подобные вещи вообще могут случаться. Я увидел кого-то сзади и начал бежать, потом мне показалось, что он ушел. После я совсем ничего не помню. Не слышал, что он говорил. Прискорбно, что такие моменты происходят, но футбол выше таких идиотов», – сказал Кейта.

Источник: Guardian.com
Европа
Комментарии (7)
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jet andy
1471362521
Надо было запинать этого мальчонку за такие "подвиги".
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Kosmotoga
1471364114
больные люди.Это хулиганка с нанесением травм.Просто потом на всю страну показать кто это пусть живёт с этим баран потом.На билбордах рекламных разместить его морду и писать на них." Это чертило позор общества"
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loko-the_best
1471364917
На кол посадить ублюдка
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Kondrat Jr
1471365077
Моральный урод какой-то!
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tanis 29
1471365612
ну и посадят в тюрьму, в трехкомнатную камеру с интернетом, телевизором и набором тренажеров, чтобы не скучал
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1471366358
Ничуть не удивлен. Таких сейчас много развелось. Воротчик чернявенький, потому, скорее всего, на расовой почве, а-ля местный скинхед-переросток.
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Aztec58
1471370331
А Али-то совсем не моджахед, ага, резво убегал.
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