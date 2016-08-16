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    Адвокат: «У Черчесова нет опыта работы в сборной. У Слуцкого тоже ведь ничего не вышло»

    Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился своим мнением о перспективах Станислава Черчесова в национальной команде. Голландский специалист выразил опасение, что отсутствие опыта работы в главной команде страны может помешать 52-летнему наставнику добиться каких-либо успехов. При этом Адвокат привел в пример рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого, не сумевшего вывести россиян в плей-офф чемпионата Европы, заняв в своей группе последнее место.

    – В РФС наверняка читали ваши слова о том, что снова готовы принять сборную России. Были звонки от Мутко?

    – Мутко слишком занят Олимпиадой, чтобы еще и обо мне помнить. Нет, звонков из РФС не было. Не знаю, рассматривалась ли вообще моя кандидатура. Насколько понимаю, Мутко принял решение назначить российского специалиста. Это объяснимо.

    – Новый тренер – Станислав Черчесов.

    – Кто, простите?

    – Недавно с «Легией» выиграл чемпионат Польши.

    – Это который голкипер, да? Человек с усами. Понятно.

    – Вам не нравится выбор?

    – Хороший специалист, без вопросов. Но у него совершенно нет опыта работы в сборной. Черчесову необходимо понять одну важную вещь: тренер клуба и тренер сборной – две совершенно разные профессии. Вы сами видели, что случилось на чемпионате Европы. У Слуцкого очень здорово получается в ЦСКА, но стоило ему попасть с национальной командой на крупный турнир – и ничего не получилось.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.08.2016 17:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 16 августа 2016, 22:06

      Завистливый голубок...А ты сам чего добился??? Обыкновенное человеческое ехидство и зависть... Не красиво...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 августа 2016, 20:51

      Адвокат в "Бандитском Петербурге" был! А это - АдвокААт !

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 августа 2016, 19:14

      А сам то со сборной чего добился? После игры с чехами на евро видимо вся команда в запой ушла и с поляками и греками еле ноги шевелила!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:13

      зато у Адвоката опыта полная тележка! Уже видели его "успехи" у руля нашей сборной

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 19:03

      согласен 100 процентов

      0
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      Рейтинг: +6294

      порт 16 августа 2016, 18:28

      Не корректное сравнение. Слуцкому в клубе Гиннер помогает, а на сборной его власти маловато.

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