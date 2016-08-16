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    «Локомотив» подтвердил продление соглашения с Чорлукой

    «Локомотив» официально объявил о продлении сотрудничества с защитником Ведраном Чорлукой. Ближайшие четыре года 30-летний хорват проведет в стане железнодорожников. Подписание нового контракта прокомментировал президент красно-зеленых Илья Геркус.

    «Мы собрались здесь, чтобы объявить об очень значимом и важном для нас событии. Сегодня с нами наш капитан, который провел четыре блестящих года в «Локомотиве», и мы надеемся, что следующие четыре года, о которых мы объявляем, будут еще успешнее.

    Ведран – человек, на котором мы строим команду, великолепный профессиональный человек. Это один из лучших защитников в Европе, и мы надеемся, что лучшие игры еще впереди. Очень рады, что он останется с нами», – сказал Геркус.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.08.2016 13:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 августа 2016, 19:27

      Геркус молодец! Верю, что у него получится все задуманное

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 августа 2016, 18:33

      Отличная новость! Геркус начинает с правильных шагов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 16 августа 2016, 15:28

      пусть он и тренера выберет нам)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      World_football 16 августа 2016, 14:50

      Геркус молодец,тоже подсуетился

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 августа 2016, 14:50

      Вот и ладненько, правильное решение с обеих сторон

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 августа 2016, 14:27

      Останься СМО в Локо, лично я был бы рад переезду нашего капитана в Европу! Ибо на тот момент, только он тянул команду (ну еще Денисов и Самедов, но Чарли просто молодец). Теперь же, в связи со сменой руководства, будем верить, что Чарли подтянет под свой уровень остальных!
      Спасибо, капитан, ты сделал правильный выбор.

      3
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 16 августа 2016, 14:15

      привет мясным)

      4
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 16 августа 2016, 14:12

      Будем считать этот сезон это некий этап развития клуба,некий трамплин с которого начнутся победы и в России и в европе!

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