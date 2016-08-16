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    Ещенко: «Читаю заметки про Бердыева, но особого значения им не придаю»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о скоро назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

    – Читаю заметки, но особого значения не придаю. Как официально объявят – так все узнаем. Футбол такое дело, что постоянно все меняется: кого-то увольняют, на их место ставят других.

    – Вы же пересеклись в «Анжи»?

    – Да, когда Курбан Бекиевич консультировал Гаджи Гаджиева – подходил к футболистам, подсказывал. Как-то в манеже играли с «Уралом«, он обратился ко мне: «Иди, скажи пацанам, чтобы собрались, начали выполнять то, что от них требуют».

    – Вы говорили о том, что при Массимо Каррере стали больше работать над обороной. Над чем конкретно?

    – Нам объясняют нюансы. Многие вещи знал, но кое-что в новинку – как нужно встречать соперника, как перестраиваться. То же самое, кстати, было при Капелло, когда особое внимание уделялось перестроениям. Грубо говоря, глаза закрыл, отдал передачу в ту зону, где, точно знаешь, уже есть игрок. Есть несколько упражнений, когда защитники занимаются отдельно от всей команды.

    – Каррера – такой же строгий, как Капелло?

    – Ну, дисциплина везде должна быть на уровне. Массимо такой же эмоциональный: если неправильно что-то делаешь, молчать не станет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 01:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 августа 2016, 17:16

      чтот тут много ещенко стало...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 11:29

      вас гонять больше надо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 16 августа 2016, 09:31

      Пока буробит себе под усы.

      -1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 16 августа 2016, 07:39

      Оборона это хорошо. Но побеждает та команда - которая больше забивает.

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Maxim Nik 16 августа 2016, 08:45

      Но и впереди всей командой не стоит ломиться , а СпаМ не в обиду будет сказанно именно так и играет . Все впереди а сзади огромные дыры

      2
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