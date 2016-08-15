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    Михайлович: «Берлускони всегда хотел тренировать «Милан»

    Экс-тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал о причинах своего увольнения из команды и отношениях с президентом клуба Сильвио Берлускони.

    «Никто не понял этого. Берлускони является не только самым успешным президентом «Милана», но еще и его фанатом. Когда эти два человека конфликтуют, у команды возникают проблемы. Он всегда хотел тренировать команду и никогда не скрывал своего мнения. Но состав всегда выбирал только я. Берлускони сказал много плохого в мой адрес, но я все равно благодарен ему», – заявил Михайлович.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.08.2016 22:28
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