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    Булыкин: «Есть смысл вызвать в сборную России Новосельцева и Кутепова»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что защитник «Спартака» Илья Кутепов и оборонец «Ростова» Иван Новосельцев заслуживают вызова в национальную команду.

    «Не люблю называть фамилии, но есть смысл вызвать Ивана Новосельцева на замену тем же Сергею Игнашевичу с Василием и Алексеем Березуцкими. Но у нас очень боятся доверять молодым игрокам, боятся не взять в сборную Игнашевича. Сейчас необходимо экспериментировать и брать молодых футболистов для конкуренции и практики. Однако они должны играть в клубе регулярно, чтобы не было такой ситуации, как при Фабио Капелло, когда людей из дубля приглашали в сборную. Илья Кутепов? Он один из многих игроков, который достоин играть за сборную. У Черчесова есть время пробовать игроков. В конце концов, они будут набираться опыта и знаний от более опытных футболистов», – сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2016 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 15 августа 2016, 23:52

      какого еще млять Кутепова? человек в основу свиней 2,5 раза попал, а его в сборную. докатились с этим лимитом

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