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    «Интер» хочет предложить «Арсеналу» за Санчеса 80 миллионов

    «Интер» во время летнего трансферного окна планирует приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, руководство миланского клуба готов предложить за 27-летнего чилийца 80 миллионов евро. Кроме того, самому игроку будет предложен контракт с годовым окладом в 8 миллионов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

    Напомним, ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с руководством «Арсенала» о продлении контракта и, вероятнее всего, покинет команду.

    Источник: Goal.com

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    15.08.2016 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 16 августа 2016, 00:13

      Было бы приличное усиление

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 августа 2016, 20:24

      В Интер....бред

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 15 августа 2016, 17:02

      надеюсь он примет предложение нерадззурри

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 августа 2016, 16:51

      пускай лучше тренера у нас купят!!!

      -1
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