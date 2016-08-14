Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Я против лимита, который есть сейчас»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о лимите на легионеров, который действует в Премьер-лиге.

    «Когда в прошлом году объявили, что лимит будет «10+15», я обрадовался. Сказал: пусть будет даже «9+16», «8+17», разницы нет. Когда 10 легионеров, то максимум будет их 160. 161-й не разрешается. Значит команда из десяти будет выбирать тех, кто может помочь. Есть конкуренция определенная.

    А если лимит «6+5», то клуб может двадцать иностранцев иметь, а играть будут шесть, как в «Рубине» сейчас», – сказал Черчесов в эфире радио «Маяк».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2016 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 августа 2016, 08:23

      )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 15 августа 2016, 00:10

      Все против,а он есть и есть...???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 15 августа 2016, 00:09

      Полностью отменить лимит

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11