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  • Черчесов: «Игнашевич с Березуцкимим? Я не буду заглядывать в паспорт»

Черчесов: «Игнашевич с Березуцкимим? Я не буду заглядывать в паспорт»

14 августа 2016, 23:12
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о выборе футболистов в национальную команду.

«Есть ли у меня любимчики? Такого изначально быть не может. Но нужно сравнивать игроков. Сравнивать тех, кого я знаю, с теми, кого не знаю. Не любимчиков у меня тоже нет. Денисов? А причем тут он? У меня конфликтов никогда ни с кем не было.

Игнашевич с Березуцкими? Я сам до 40 играл, поэтому не могу заглядывать в паспорт. Нет молодых или старых футболистов. Есть плохие и хорошие.

Выборы капитана? Если команда собрана, и футболисты уже давно играют вместе, то лучше не вмешиваться в процесс. А если это не так, то капитана должен назначить тренер», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Zly
1471206585
Начинается...от кого-то я про паспорт уже слышал. Если не сейчас наигрывать молодежь в сборной, то когда? ЦЗ менять надо, нет у них той скорости как раньше
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World_football
1471213207
Старая песня,и этот тренер ничего нового не внесет,видно, березуцкий с игнаш до пенсии играть будут в сборной...
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Ден 781
1471218807
Я сам играл до 40....ну ты же вратарь ! Даже звезды после 30 меркнуть начинают, ну если только ты не Златан как пример
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Диктор
1471231573
А надо бы,любой игрок имеет предел своих физических кондиций.А если он возьмет в сборную опять Игнашевича и Березуцких-лично я вообще игры сборной перестану смотреть.
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