Черчесов: «Игнашевич с Березуцкимим? Я не буду заглядывать в паспорт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о выборе футболистов в национальную команду.

«Есть ли у меня любимчики? Такого изначально быть не может. Но нужно сравнивать игроков. Сравнивать тех, кого я знаю, с теми, кого не знаю. Не любимчиков у меня тоже нет. Денисов? А причем тут он? У меня конфликтов никогда ни с кем не было.

Игнашевич с Березуцкими? Я сам до 40 играл, поэтому не могу заглядывать в паспорт. Нет молодых или старых футболистов. Есть плохие и хорошие.

Выборы капитана? Если команда собрана, и футболисты уже давно играют вместе, то лучше не вмешиваться в процесс. А если это не так, то капитана должен назначить тренер», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».