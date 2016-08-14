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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче

    «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м туре АПЛ. Команды на двоих забили семь мячей. В середине первой половины Уолкотт открыл счет, но затем «Арсенал» пропустил четыре мяча – дубль сделал Коутинью, еще по голу забили Лаллана и Мане. Затем Окслейд-Чемберлен и Чамберс сократили преимущество «Ливерпуля», но на большее «канониров» не хватило.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур

    Арсенал – Ливерпуль – 3:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 31; 1:1 – Коутинью, 45; 1:2 – Лаллана, 49; 1:3 – Коутиньо, 56; 1:4 – Мане, 63; 2:4 – Окслейд-Чемберлен, 64; 3:4 – Чамберс, 75.

    Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Холдинг, Бельерин, Эль-Ненни (Джака, 67), Коклен, Рэмзи (Касорла, 62), Санчес, Уолкотт, Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 60).

    Ливерпуль: Миньоле, Морено, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутинью (Джан, 70), Вейналдум (Стюарт, 88), Хендерсон, Лаллана (Ориги, 76), Мане, Фирмино.

    Предупреждения: Коклен, 37; Ивоби, 57; Джака, 86 – Лаллана, 26; Морено, 29; Ловрен, 41.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 19:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 15 августа 2016, 08:22

      и замет не одной звезды в Liverpool как старые добрые времена!!!!!!!!!!! В перед LIVERPOOL!!!!

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 15 августа 2016, 08:10

      Огонь!!!

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 15 августа 2016, 00:58

      Вот это матч !!!!! Узнаю АПЛ, может кто-то и говорит что АПЛ не самая сильная лига, но то что самая интересная и зрелищная это точно !

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 августа 2016, 23:53

      На сегодняшний момент команды Клоппа играют в самый яркий,зрелищный и атакующий футбол!Спасибо Юрген за такое видение футбола,настоящего,захватующего и фантастического!

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка > джон базелон 15 августа 2016, 00:06

      это всего один матч, рано делать выводы)

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > МашкинаЛяжка 15 августа 2016, 00:40

      Заметь,я о его командах написал!)Борусия играла в таком же ключе.И концовка прошлого сезона при Клоппе была такой же.

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 августа 2016, 22:37

      Даже эстонцы в ливере играют а наших нет

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 августа 2016, 22:09

      Андрея явно не хватало на поле,он бы дал жару!)

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      Рейтинг: +12

      vara84 14 августа 2016, 22:02

      Страшный сон болел Арса: Санчес - центрфорвард! (закрыли полностью, хотя его место на фланге, а в центр он любит смещаться); Чамб и Холдинг - две молодые дырки в центре! (Чамб не тянет уровень апл, а Холдинг без опыта. Прикрывая их хавы оттягивались и центр поля во 2 тайме сдали полностью); Как могут два основных хава (по мнению Венгера Ивоби тянет на основу) не доиграть до 65 минуты!? (видно Венгер на них поля пашет... тренер-физик и врачи молодцы!) Результат на лицо! Жаль болел (коим сам являюсь), но в этом сезоне 6-7 место, уход Ози и Санчеса, покупка 1-2 "Чамберсов" из лиги1 и свято верящий в свою молодежь и не тратящий ни копейки Венгер Арсенович, с полным лазаретом к январю! Держитесь, болелы, "в этом сезоне нам будет проще стать чемпионами..."

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 августа 2016, 21:27

      Хороший матч

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 августа 2016, 20:43

      Всегда у них матчи захватывающие получаются
      Потрясающая игра!

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 августа 2016, 20:08

      Арсенал - дно!

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