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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Помощники:
Стюарт Берт, Эдвард Смарт
Резервный судья:
Крэйг Поусон
Материалы

Арсенал - Ливерпуль

14.08.2016, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 1 тур Арсенал - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Ливерпуль 3:3 Арсенал
3 тур
24 августа, понедельник 22:00 Арсенал 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 14:45 Арсенал 4:1 Ливерпуль
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: -63

    NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 августа 2016, 09:01

    транслятор текста этого матча какой-то конченый олень

    -1
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    Рейтинг: -46

    kurskih 15 августа 2016, 00:01

    Отличный матч!

    -3
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    Рейтинг: +226

    Kybik-Pybik 14 августа 2016, 19:55

    Ех Сеня!

    0
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    Рейтинг: +67

    ilya43rus 14 августа 2016, 19:45

    Где Аршавин?

    1
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 14 августа 2016, 19:31

    ох какой матч то у нас выдается!

    0
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 14 августа 2016, 19:22

    Где Оуэн О_о ?

    0
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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО 14 августа 2016, 18:41

    Где Анри?

    -2
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    Рейтинг: +894

    talgatnurzhanov2006 14 августа 2016, 18:41

    где Озил?

    -1
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    Рейтинг: +244

    Grelas 14 августа 2016, 18:38

    Удачи Арсеналу и лично Венгеру в этом сезоне!
    Oooh to be a Gooner!

    0
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    Рейтинг: +504

    alex-76 14 августа 2016, 05:23

    Удачи мерсисайдцам в новом сезоне!
    YNWA!

    -1
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