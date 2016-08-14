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    Колыванов: «С приходом Бердыева в «Спартак» мы не увидим точную копию «Рубина» или «Ростова»

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением, как изменится «Спартак» с приходом в команду Курбана Бердыева.

    – Каким будет «Спартак» при Бердыеве?

    – Не думаю, что увидим точную копию «Рубина» или «Ростова». Все-таки в «Спартаке» сейчас много футболистов, заточенных на атаку. Да и болельщики не поймут, если команда начнет действовать строго от обороны. Другое дело, на первом месте у Бердыева – игровая дисциплина. Никаких свободных зон на своей половине поля, все должны много двигаться, отрабатывать назад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2016 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +577

      yurdin 14 августа 2016, 20:34

      Конечно,будет новый контратакующий автобус.Это то,что Бекиевич знает и умеет в совершенстве.А попытка переформатировать Рубин на игру Барселоны для него закончилась плачевно:казанцы начали буксовать,что в итоге привело к увольнению Бердыева из клуба.

      -1
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      Рейтинг: +11214

      alp 14 августа 2016, 19:04

      конечно, не будет ни рубина 2 ни ростова 2. будет спартак на 6 или 7 месте

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 августа 2016, 18:55

      100 процентов

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 18:47

      Не увидим конечно, Спартак это отдельная песня. От него можно ожидать всего чего угодно

      3
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