Фатай: «Увидев болельщиков «Уфы», я решил, что продолжу карьеру именно здесь»

Нападающий «Уфы» Кеинде Фатай поделился впечатлениями от перехода в российский клуб. По словам нигерийца, он сделал свой выбор в пользу уфимцев после того, как увидел игру и болельщиков команды.

«Безмерно рад оказаться в «Уфе». Уже прогулялся по городу, и он вызвал у меня только положительные эмоции. У меня было несколько вариантов, в том числе и из России. Но когда я увидел игру команды и то, как местные болельщики любят футбол, то остановил свой выбор на «Уфе». А еще я перешел сюда из-за тренера и своего друга.

До подписания контракта я немного знал об «Уфе», но видел ее матч против «Зенита». Понравилась непередаваемая атмосфера, – сказал Фатай.