Ибрагимович: «Нет футболиста, который мог бы отказать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что ни один футболист в мире не сможет устоять перед предложением «красных дьяволов».

«Мне кажется, в мире нет такого футболиста, который мог бы отказать «Манчестер Юнайтед». Одна название этого клуба звучит круто. Это грандиозно. Это топ-уровень. Я играл за многие гранды, но «Манчестер Юнайтед» впереди них на шаг.

Насколько я здесь останусь? Это может быть два года или три. Посмотрим, каким будет мое дальнейшее состояние», – сказал Ибрагимович.