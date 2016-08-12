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    Жемалетдинов: «Многие в России останавливаются в развитии, получив первые хорошие деньги»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов признался, что в будущем он хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.

    – Отъезд за границу всегда плюс. Там тренеры высокого уровня, хотя и в России такие есть. Думаю, цель любого футболиста – уехать за границу. Моя в том числе. Я думаю, что уезжать в Европу надо уже состоявшимся футболистом. Чемпионат России входит в число лучших европейских чемпионатов. Нужно поиграть здесь, а потом, если повезет, ехать в зарубежный чемпионат. Если есть предложение из-за границы, почему бы и не принять его. Если это переход в чемпионаты Англии, Германии, Франции, то это огромный плюс.

    – Многие говорят, что хотят уехать в Европу, но, тем не менее, делать этого не торопятся. Вся сборная, кроме Нойштедтера, сформирована из игроков чемпионата России.

    – У каждого своя ситуация, свой путь. Может быть никто не любит российских футболистов?

    – А может быть в Европе не готовы платить такие деньги, как в России?

    – Может быть.

    – На юношеском чемпионате Европы вы играли с Испанией и ни в чем не уступали там ей, но проходит два-три года, испанцы играют в топ-клубах, а наши по большей части так и не раскрываются. У них лучше налажена система перехода во взрослый футбол или причина в чем-то другом?

    – Думаю, дело не в этом. Люди одинаковые. На фоне топовых игроков и сам сильнее прибавляешь. Хотя и в России сейчас много хороших игроков. Возможно, многие наши ребята останавливаются в развитии, получив первые хорошие деньги. За границей другой менталитет: если ты заработал миллион, хочешь заработать еще десять. Всегда находится стимул, чтобы работать. Конечно, любовь к любимому делу играет важную роль.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    12.08.2016 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 13 августа 2016, 00:50

      дежурные фразы... Сам пошел за зарплатой....

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 21:12

      хорошо говорит. Как бы сам не поставил деньги на первое место

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