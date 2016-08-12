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  • Дзагоев: «Проведу всю карьеру в ЦСКА, если не получу достойных предложений из Европы»

Дзагоев: «Проведу всю карьеру в ЦСКА, если не получу достойных предложений из Европы»

12 августа 2016, 19:27
8

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что готов провести всю футбольную карьеру в армейском клубе, если не получит хороших предложений от европейских команд.

– Многие иностранцы уезжали из ЦСКА в топ-чемпионаты. Жо, Сейду Думбия, Милош Красич. Теперь и Муса. Вам не обидно, что легионеры востребованы в Европе, а россияне – нет?

– Нельзя сказать, что мне обидно – я радуюсь за своих партнеров. Я вижу, что тому же Мусе был необходим скачок, и я уверен, что в Англии у него все будет хорошо. Ахмед – целеустремленный профессионал. Не удивлюсь, если со временем он из «Лестера» перейдет в более именитый клуб европейской пятерки.

Что касается меня, то я уже много раз говорил на эту тему – пока никаких конкретных предложений в клуб не поступало, ни до Евро, ни после.

– Сколько раз вы могли покинуть ЦСКА?

– В 2008-м или 2009 году мне говорили, что есть возможность перейти в лондонский «Челси». Через год говорили уже про немецкий «Штутгарт». При этом каких-либо бумаг с предложением совершить мой трансфер в ЦСКА не приходило.

– Вы готовы провести всю карьеру в ЦСКА?

– Я хотел бы провести всю карьеру в ЦСКА, если не получу достойных предложений от европейских клубов.

– В составе ЦСКА вы уже трижды становились чемпионом. В чем ваша мотивация играть в России дальше?

– Каждый раз, когда ты выигрываешь чемпионат, ты испытываешь нереальные эмоции. Первые 15-20 минут после финального свистка матча, по итогам которого ты стал чемпионом, эмоции настолько потрясающие, что их даже словами не передать. Ради них и стоит тренироваться, играть в футбол, и неважно, в какой раз ты победил в чемпионате – в первый, третий или шестой.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Муса Ахмед
Комментарии (8)
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Chernyi Lis
1471020804
значит до конца в цска..
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Joko21
1471020895
плохо значит агент работает, раз предложений нет совсем.
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Каратель помойников
1471022044
кому ты там нужен?
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ilichkadr
1471027504
Губежку не раскатывай, не будет достойных предложений..........
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Alessandro_grande
1471032284
Дзагоев хороший игрок, но сомневаюсь, что он уедет в Европу, там не будут платить такую высокую зарплату как у нас.
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Grelas
1471035562
Какая Европа? Акстись, сиди в конюшне и помалкивай.
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Alexx22
1471036196
ага жди жди, одни балоболы
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sour12
1471059062
в любом случае надо поехать в другую лигу поиграть любому игроку на пике 27-29 лет....а потом возвращаться в родной чемпионат или лучше в свой клуб доигрывать и занимать место в системе клуба ....тогда у нас и будет кому тренировать молодых и не будет проблем с пополнением сборной...ну конечно нужна ещё для этого инфраструктура и нацеленность РФС...пока РФС волнуют больше распил бабла которое приносит лимит на легионеров.
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