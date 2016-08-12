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Руководство «Реала» согласно продать Хамеса

12 августа 2016, 09:45
9

«Реал» готов расстаться с хавбеком Хамесом Родригесом. Источник сообщает, что руководство клуба готово к переговорам с потенциальными покупателями, несмотря на нежелание тренерского штаба продавать футболиста.

Напомним, что футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 24-летний колумбиец сыграл в составе «Реала» 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Родригес Хамес
Комментарии (9)
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Ker0s
1470984719
Потух на фоне звезд в Реале, ему бы команду чуть ниже уровнем, да практики побольше.
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Benifacto
1470986023
ну не пульнул, брали то его горяченького с ЧМ...
кому он нужен щас за 70? тот кто бы дал такие деньги, у них есть ДиМария, Де Брюйне, Мюллер...варик тока МЮ но он уже потратился...хотя кто то покупает пузанов по 94)))просто тут скорей всего Реальчик душит жабой его контракт...как это говориться не рентабильно...проще кого нового найти...и молодежь натаскивать, мож из них кто пульнет как Севильи
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ivanthebest
1470987897
Если перейдёт в МЮ это будет что-то невероятное по нынешней компании, игрок-то очень сильный, просто с Зиданом не сложилось...
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headdevil
1470990705
Учитывая контракт до 20 года, и стоимость 70 евро- аренда аренда аренда
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калач
1470991479
Хамес после одного фонаря на ЧМ больше ничего не показал. Монако развели Реал на бабло и впарили пустышку
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levon_man
1471000480
Самая провальная покупка Реала
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mig28
1471001260
То продаём, то нет, то опять продаём..определились бы уже! Чего парня держать?!
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ЦСКА 2015-2016
1471019713
ПЕРЕСУ перестал блистать.
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петр1975
1471021881
Хороший игрок Манчестеру надо брать
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