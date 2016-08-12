Руководство «Реала» согласно продать Хамеса

«Реал» готов расстаться с хавбеком Хамесом Родригесом. Источник сообщает, что руководство клуба готово к переговорам с потенциальными покупателями, несмотря на нежелание тренерского штаба продавать футболиста.

Напомним, что футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 24-летний колумбиец сыграл в составе «Реала» 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.