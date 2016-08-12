Руководство «Реала» согласно продать Хамеса

«Реал» готов расстаться с хавбеком Хамесом Родригесом. Источник сообщает, что руководство клуба готово к переговорам с потенциальными покупателями, несмотря на нежелание тренерского штаба продавать футболиста.
Напомним, что футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне 24-летний колумбиец сыграл в составе «Реала» 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.
Источник: Goal.com
кому он нужен щас за 70? тот кто бы дал такие деньги, у них есть ДиМария, Де Брюйне, Мюллер...варик тока МЮ но он уже потратился...хотя кто то покупает пузанов по 94)))просто тут скорей всего Реальчик душит жабой его контракт...как это говориться не рентабильно...проще кого нового найти...и молодежь натаскивать, мож из них кто пульнет как Севильи