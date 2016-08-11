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    Романцев: «С Бердыевым «Спартак» уже в этом сезоне может стать чемпионом»

    Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев признался, что с воодушевлением ожидает назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

    – «Спартак» в ближайшие дни возглавит Бердыев. Скептически относитесь к этому специалисту?

    – Почему же? Я с огромным уважением отношусь к Курбану Бекиевичу. Хоть мы с ним и не знакомы. Он всем все доказал своей работой. Буду рад, если он придет в «Спартак». Считаю, в этом году у моей команды как никогда за последние годы есть шанс побороться за золото.

    – Почему?

    – А соперники-то нынче уже не те. ЦСКА стал слабее, игроки стареют. «Зенит»? Все думали, что там Кокорин будет играть первую скрипку, а он, оказывается, играл в другом месте... На него надежды нет. Так что с Бердыевым «Спартак» в этом сезоне уже может выстрелить и добраться до золотых медалей. Это просто необходимо еще и потому, что в последнее время мы потеряли 30 процентов наших болельщиков. Их обязательно нужно вернуть на трибуны.

    – И все-таки некоторые спартаковские болельщики считают, что Бердыев по стилю не подходит команде.

    – А я считаю, что именно того прагматизма, который несет Бердыев, и не хватает «Спартаку» в последние годы для золотых медалей. Наверное, это именно то, что нужно. «Спартаку» необходима правильная во всех смыслах игра, которую отлично ставит Курбан Бекиевич.

    – С нынешним составом красно-белых реально стать чемпионом?

    – Почему нет? Нормальный состав – под задачу. Просто игроков необходимо правильно расставить и задать им вектор. Лигу чемпионов с ним, конечно, не выиграешь, а вот чемпионат России – по зубам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 22:08
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 13:46

      Странные разговоры про спартаковский стиль 15 лет без кубков находится клуб и все говорят про какой-то стиль. Я конечно понимаю, что болельщикам нужен экшен, но я считаю, что в первую очередь нужен результат и Бердыев способен его дать уже в этом сезоне, так что если Федун предоставит свободу Бердыеву и не будет учить, как тренировать команду и кому выходить на поля, то возможно даже и чемпионом может стать в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 12 августа 2016, 12:47

      да да да ))) блин кб только могила исправит )))))) каждый сезон одно и тоже - всякие спамеры пророчат себе чемпионство ))

      -3
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > alp 12 августа 2016, 13:50

      Чемпионство не кто не пророчит, просто говорят, что Курбан Бекиевич способен сделать спартак чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 12 августа 2016, 12:29

      они каждый год чемпионы..

      -1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 12 августа 2016, 11:19

      Согласен. Легко

      -1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 августа 2016, 09:49

      Сколько таких было уже...

      -2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 августа 2016, 09:07

      А совсем недавно говорил,что Бекеич совершенно не подходит Спартаку..

      1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 12 августа 2016, 09:02

      Золотые слова))))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2016, 08:42

      Курбан Бекиевич настоящий мужик и за свои слова отвечает, он не обещал в этом году сделать Спартак чемпионом, но он все равно это сделает. Болею за Ростов желаю удачи Спартаку!

      5
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      Рейтинг: +14

      Бизон 74 12 августа 2016, 08:35

      Спартак поймал жар-птицу. Не упустить бы. А ЦСКА всё равно будет чемпионом. Они разогнались, стали опытнее, раскованнее. Так что Спартак попробуй остановить коней, только ведь затопчат

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 12 августа 2016, 08:21

      Дайте человеку спокойно работать. И хватит болтать про золото.

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