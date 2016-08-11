Черчесов: «В сборную России буду вызывать тех, кто хочет выигрывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должны обладать футболисты, которые будут вызваны в национальную команду.

– Можете уже назвать какие-то фамилии вашего костяка?

– Абсолютно нет. Не потому что я их не знаю. А потому что постараюсь кое с кем переговорить. Узнать настроение, самоощущение людей. Потому что состояние у футболистов после чемпионата Европы не самое легкое. Надо его понять – в плане не столько игровом, сколько психологическом. Какие-то шаги мы будем делать, потому что диалог «главный тренер – игрок» должен быть. Когда он произойдет, нам станет легче понимать друг друга.

– Много ли новых футболистов, прежде не задействованных в национальной команде, могут рассчитывать на приглашение? Во многих интервью в эти дни можно прочитать об их надеждах играть за сборную.

– Все понятно, но в сборную надо приезжать не играть, а выигрывать. Кто хочет выигрывать и будет приезжать с таким настроением – тех и будем вызывать.

– У вас есть план и программа, как выводить сборную из того депрессивного состояния, в котором она оказалась после двух вчистую проваленных больших турниров кряду, ЧМ-2014 и Eвро-2016?

– К работе надо подходить и ответственно, и с толикой улыбки. Чтобы и ответственность не давила, и серьезность присутствовала. Такой баланс необходимо поймать. Хотелось бы, чтобы мы были достаточно симпатичны для болельщиков, коммуникабельны для журналистов. И тогда мы чуть-чуть сдвинем с мертвой точки то состояние, в котором команда оказалась. Мы ни в коем случае не должны продолжать жаловаться и заниматься самобичеванием! И ни на секунду не имеем права забывать о чувстве собственного достоинства и уважения к себе.

– Многие люди в соцсетях, желая Черчесову удачи в новой роли, спрашивают: «Зачем ему это надо?» Вспоминая о двух минувших турнирах и делая на их основании вывод, что нынешнее поколение российских футболистов слабее предыдущих – и вашего, и 2008 года.

– Затем, что это – сборная России. И мне ее предложили. И это для меня – ответственность и честь.