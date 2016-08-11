Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «В сборную России буду вызывать тех, кто хочет выигрывать»

Черчесов: «В сборную России буду вызывать тех, кто хочет выигрывать»

11 августа 2016, 19:18
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должны обладать футболисты, которые будут вызваны в национальную команду.

– Можете уже назвать какие-то фамилии вашего костяка?

– Абсолютно нет. Не потому что я их не знаю. А потому что постараюсь кое с кем переговорить. Узнать настроение, самоощущение людей. Потому что состояние у футболистов после чемпионата Европы не самое легкое. Надо его понять – в плане не столько игровом, сколько психологическом. Какие-то шаги мы будем делать, потому что диалог «главный тренер – игрок» должен быть. Когда он произойдет, нам станет легче понимать друг друга.

– Много ли новых футболистов, прежде не задействованных в национальной команде, могут рассчитывать на приглашение? Во многих интервью в эти дни можно прочитать об их надеждах играть за сборную.

– Все понятно, но в сборную надо приезжать не играть, а выигрывать. Кто хочет выигрывать и будет приезжать с таким настроением – тех и будем вызывать.

– У вас есть план и программа, как выводить сборную из того депрессивного состояния, в котором она оказалась после двух вчистую проваленных больших турниров кряду, ЧМ-2014 и Eвро-2016?

– К работе надо подходить и ответственно, и с толикой улыбки. Чтобы и ответственность не давила, и серьезность присутствовала. Такой баланс необходимо поймать. Хотелось бы, чтобы мы были достаточно симпатичны для болельщиков, коммуникабельны для журналистов. И тогда мы чуть-чуть сдвинем с мертвой точки то состояние, в котором команда оказалась. Мы ни в коем случае не должны продолжать жаловаться и заниматься самобичеванием! И ни на секунду не имеем права забывать о чувстве собственного достоинства и уважения к себе.

– Многие люди в соцсетях, желая Черчесову удачи в новой роли, спрашивают: «Зачем ему это надо?» Вспоминая о двух минувших турнирах и делая на их основании вывод, что нынешнее поколение российских футболистов слабее предыдущих – и вашего, и 2008 года.

– Затем, что это – сборная России. И мне ее предложили. И это для меня – ответственность и честь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1470932596
Черчесов, не слушай Мудко бери в сборную реально играющих футболистов, гони блатных и лодырей
Ответить
user3618
1470932853
Трудно быть тренером слабой сборной, за 5-10 матчей не научишь их играть (только если перед каждым матчем теорию неделю вдалбливать под конкретного соперника.) Вот когда у тебя 15 топ-игроков по всему миру другое дело, главное правильно их расставить на поле.
Ответить
yanedo
1470933362
ну я хочу выигрывать а вызывай
Ответить
zenit888
1470933483
С Черчесовым все понятно. Выбрали того кто будет прогибаться. И сборная будет та же , и игрочишки теже, и результат тот же. Кому нужент был Черчесов? Ни одного предложения. Зато он стал нужен сборной России. Ждал кого выберут и результат оказался предсказуемым. Жаль, очень жаль. Выигрывать все хотят, а вот играть у нас в стране единицы. В товарищеских матчах ходят по полю, а другие сборные , даже самые маленькие, грызут поле, стараются доказать, что они из себя что то значат. В сборной на протяжение не малого времени играют все те же футболисты, которые в Европе полные нули. Кто то же их туда постоянно приглашает и забивает им место? Все руководство нашим футболом - враги НАРОДА.
Ответить
yanedo
1470934371
по интервью видно что ничего в сборной не изменится (поговорит поймёт пожурит) и будут дальше играть берёзы игнаш дырофей и прочая шелупонь а молодые побоку да и оказывается теперь в сборную не будут вызывать теперь надо самому приезжать но только если ты хочеш выигрывать
Ответить
Костя из Барселоны
1470935480
Мда, состав если и изменится, то не намного...
Ответить
Андрей Ермошин
1470937514
Вряд ли, Черчесов человек Мудко, что ему пан скажет, то холоп и выполнит. Опять будут набирать в сборную не по спортивному принципу - сильнейших, а тех, кого насоветуют футбольные "чинуши". Слово Черчесова в данном случае веса не имеет.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1470938317
Если в новой сборной опять появятся Мамай с Кокой - то грош цена его словам, и дело с мертвой точки не сдвинется.
Ответить
трениришко
1470943947
а они есть
Ответить
grafff
1470947770
то есть тех же! они выигрывать хотят, но не могут!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
5
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+