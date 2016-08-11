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    Черчесов: «В сборную России буду вызывать тех, кто хочет выигрывать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должны обладать футболисты, которые будут вызваны в национальную команду.

    – Можете уже назвать какие-то фамилии вашего костяка?

    – Абсолютно нет. Не потому что я их не знаю. А потому что постараюсь кое с кем переговорить. Узнать настроение, самоощущение людей. Потому что состояние у футболистов после чемпионата Европы не самое легкое. Надо его понять – в плане не столько игровом, сколько психологическом. Какие-то шаги мы будем делать, потому что диалог «главный тренер – игрок» должен быть. Когда он произойдет, нам станет легче понимать друг друга.

    – Много ли новых футболистов, прежде не задействованных в национальной команде, могут рассчитывать на приглашение? Во многих интервью в эти дни можно прочитать об их надеждах играть за сборную.

    – Все понятно, но в сборную надо приезжать не играть, а выигрывать. Кто хочет выигрывать и будет приезжать с таким настроением – тех и будем вызывать.

    – У вас есть план и программа, как выводить сборную из того депрессивного состояния, в котором она оказалась после двух вчистую проваленных больших турниров кряду, ЧМ-2014 и Eвро-2016?

    – К работе надо подходить и ответственно, и с толикой улыбки. Чтобы и ответственность не давила, и серьезность присутствовала. Такой баланс необходимо поймать. Хотелось бы, чтобы мы были достаточно симпатичны для болельщиков, коммуникабельны для журналистов. И тогда мы чуть-чуть сдвинем с мертвой точки то состояние, в котором команда оказалась. Мы ни в коем случае не должны продолжать жаловаться и заниматься самобичеванием! И ни на секунду не имеем права забывать о чувстве собственного достоинства и уважения к себе.

    – Многие люди в соцсетях, желая Черчесову удачи в новой роли, спрашивают: «Зачем ему это надо?» Вспоминая о двух минувших турнирах и делая на их основании вывод, что нынешнее поколение российских футболистов слабее предыдущих – и вашего, и 2008 года.

    – Затем, что это – сборная России. И мне ее предложили. И это для меня – ответственность и честь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 19:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      grafff 11 августа 2016, 23:36

      то есть тех же! они выигрывать хотят, но не могут!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > grafff 12 августа 2016, 01:09

      может быть и могут, но не хотят напрягаться)))))

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 11 августа 2016, 22:32

      а они есть

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 августа 2016, 20:58

      Если в новой сборной опять появятся Мамай с Кокой - то грош цена его словам, и дело с мертвой точки не сдвинется.

      0
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      ...
      Рейтинг: -3

      acergu > Обер-КанцлерЪ 11 августа 2016, 21:01

      Мамая можно перевоспитать, а Кокошу - нет

      -3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Обер-КанцлерЪ 11 августа 2016, 22:19

      Мамай отличный футболист, а связка со Смоловым на своих позициях сильнейшая в рфпл. На евро Мамай играл центрального полузащитника, а Смолов на фланге. Потом еще спрашивают, почему ничего не получилось.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 11 августа 2016, 20:45

      Вряд ли, Черчесов человек Мудко, что ему пан скажет, то холоп и выполнит. Опять будут набирать в сборную не по спортивному принципу - сильнейших, а тех, кого насоветуют футбольные "чинуши". Слово Черчесова в данном случае веса не имеет.

      1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 11 августа 2016, 20:11

      Мда, состав если и изменится, то не намного...

      3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 11 августа 2016, 19:52

      по интервью видно что ничего в сборной не изменится (поговорит поймёт пожурит) и будут дальше играть берёзы игнаш дырофей и прочая шелупонь а молодые побоку да и оказывается теперь в сборную не будут вызывать теперь надо самому приезжать но только если ты хочеш выигрывать

      -1
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      Рейтинг: +155

      zenit888 11 августа 2016, 19:38

      С Черчесовым все понятно. Выбрали того кто будет прогибаться. И сборная будет та же , и игрочишки теже, и результат тот же. Кому нужент был Черчесов? Ни одного предложения. Зато он стал нужен сборной России. Ждал кого выберут и результат оказался предсказуемым. Жаль, очень жаль. Выигрывать все хотят, а вот играть у нас в стране единицы. В товарищеских матчах ходят по полю, а другие сборные , даже самые маленькие, грызут поле, стараются доказать, что они из себя что то значат. В сборной на протяжение не малого времени играют все те же футболисты, которые в Европе полные нули. Кто то же их туда постоянно приглашает и забивает им место? Все руководство нашим футболом - враги НАРОДА.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 > zenit888 11 августа 2016, 19:56

      не думаю , что Черчесов будет прогибаться под кого либо ...

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 11 августа 2016, 19:36

      ну я хочу выигрывать а вызывай

      -1
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      Рейтинг: +31

      user3618 11 августа 2016, 19:27

      Трудно быть тренером слабой сборной, за 5-10 матчей не научишь их играть (только если перед каждым матчем теорию неделю вдалбливать под конкретного соперника.) Вот когда у тебя 15 топ-игроков по всему миру другое дело, главное правильно их расставить на поле.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 19:23

      Черчесов, не слушай Мудко бери в сборную реально играющих футболистов, гони блатных и лодырей

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