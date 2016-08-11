Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Горжусь, что сборную России возглавил уроженец Северной Осетии»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что испытывает гордость за нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Отметим, хавбек также, как и 52-летний специалист, является уроженцем Северной Осетии.

    «Я со Станиславом Саламовичем никогда не работал, но рад, что он возглавил команду. Я горжусь тем, что главный тренер сборной России – уроженец моей республики», – отметил Дзагоев.

    Первую игру под руководством Черчесова национальная команда проведет 31 августа против Турции в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2016 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 11 августа 2016, 22:59

      Сосетины понаехали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 11 августа 2016, 21:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не удивлюсь, если в сборной будет большинство хачей с кавказа )))

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 11 августа 2016, 21:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вах вах, два хача шашлы потом покушают вместе

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 11 августа 2016, 21:01

      Из комментариев я понял, что для того, чтобы гордиться, что ты русский, надо жить вне России..., печально....................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2016, 19:27

      Русский или не русский, какая разница?!........главное все россияне и надо поднимать отечественный футбол

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > a-rakhmatov 11 августа 2016, 20:57

      О "русскости-не-русскости" речь не шла, а Дзагоева я понимаю....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 августа 2016, 19:11

      Странно это - гордиться национальностью...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > kotmyshka 11 августа 2016, 20:58

      Странно - не гордиться национальностью....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > hunta 11 августа 2016, 22:46

      Если больше нечем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      user3618 11 августа 2016, 18:54

      Черчесов Дзагоева капитаном сделает

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11