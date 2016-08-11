Дзагоев: «Горжусь, что сборную России возглавил уроженец Северной Осетии»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что испытывает гордость за нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Отметим, хавбек также, как и 52-летний специалист, является уроженцем Северной Осетии.

«Я со Станиславом Саламовичем никогда не работал, но рад, что он возглавил команду. Я горжусь тем, что главный тренер сборной России – уроженец моей республики», – отметил Дзагоев.

Первую игру под руководством Черчесова национальная команда проведет 31 августа против Турции в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.