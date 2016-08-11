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  • Романцев: «Сначала нужно было выбрать президента РФС, а уже потом главного тренера сборной»

Романцев: «Сначала нужно было выбрать президента РФС, а уже потом главного тренера сборной»

11 августа 2016, 16:29
13

Экс-наставник сборной России Олег Романцев считает, что с выборами главного тренера национальной команды в РФС поспешили. По его словам, сначала нужно было избрать главу организации. Напомним, сегодня на пост главного тренера российской команды был назначен Станислав Черчесов. Выборы президента Российского футбольного союза состоятся 24 сентября.

– Считаю, Черчесов созрел для этой работы. Прежде всего, очень рад, что сборную возглавил наш, российский специалист.

– В чем он превосходит Бердыева как тренер сборной?

– Вы знаете, все эти выборы тренера, мне кажется, поспешные… На мой взгляд, сначала необходимо выбрать главу РФС – профессионала, а потом уже тренера. Нужно идти все же сверху вниз, а не снизу – вверх.

– В чем главные козыри Черчесова?

– Он умеет выигрывать, давать результат. Это же главный критерий – результат. Станислав… точнее, Станислав Саламович, его умеет добиваться. В последний сезон выиграл чемпионат и Кубок в Польше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Черчесов Станислав Романцев Олег
Комментарии (13)
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Spartak-Ekata
1470922567
А у нас как всегда...."Мутко"....срулит с поста....и хорошо.....потом и претензии не кому будет предъявить....якобы тренера назначал старый руководитель РФС....и тыры-пыры.....ладно хрен с ними....поживём увидим....назад дороги нет....ЧМ-18 уже рядом....
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алекс88
1470922649
С этими увольнями из сборной не один тренер мира игроков не сделает
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sv68
1470923198
Где всё профессионалы, подались в футбольные эксперты и комментируют весь беспредел, которые творят чиновники далёкие от футбола. Правильная мысль, что надо выбрать руководителя сначала, а потом остальных.
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Каратель помойников
1470924599
так на то и расчитано,сначала тренера выбрать,а потом новый глава зфс скажет-" я не при делах,это было без меня"
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vladimir-7
1470925116
Всё правильно сказал О.Романцев, но Президент Мудко считает, что он и только он будет Президентом РФС. А вот голосование специалистов покажет кто есть кто и кто должен быть Президентом РФС.
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Ни туп
1470926107
вот все носятся с этой Польшей... а, что он выиграл в России?
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MURAD F. A.
1470928425
Надо было в каком нибудь суринабе выиграть все и ты у руля сборной
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Андрей Ермошин
1470928696
Кого первым не выбирай, ничего не изменится, пока кардинальные вопросы в российском футболе будут решать эти бездари и казнокрады: МУДКО и К.
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Garrincha58
1470930337
а что кто то сомневается что выберут другого президента РФС? В спорте в целом столько дров наломал и то не выгнали и тут останется
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Alessandro_grande
1470931608
Это так и было задумано, что бы после ЧМ 18 виновных не нашли
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