Романцев: «Сначала нужно было выбрать президента РФС, а уже потом главного тренера сборной»

Экс-наставник сборной России Олег Романцев считает, что с выборами главного тренера национальной команды в РФС поспешили. По его словам, сначала нужно было избрать главу организации. Напомним, сегодня на пост главного тренера российской команды был назначен Станислав Черчесов. Выборы президента Российского футбольного союза состоятся 24 сентября.

– Считаю, Черчесов созрел для этой работы. Прежде всего, очень рад, что сборную возглавил наш, российский специалист.

– В чем он превосходит Бердыева как тренер сборной?

– Вы знаете, все эти выборы тренера, мне кажется, поспешные… На мой взгляд, сначала необходимо выбрать главу РФС – профессионала, а потом уже тренера. Нужно идти все же сверху вниз, а не снизу – вверх.

– В чем главные козыри Черчесова?

– Он умеет выигрывать, давать результат. Это же главный критерий – результат. Станислав… точнее, Станислав Саламович, его умеет добиваться. В последний сезон выиграл чемпионат и Кубок в Польше.