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    Переходу Кришито в «Наполи» препятствует высокая зарплата игрока

    «Наполи», ведущий поиск игрока в оборонительную линию, все еще рассматривает на эту роль защитника «Зенита» Доменико Кришито. Тем не менее, переход 29-летнего футболиста в неаполитанский клуб в текущее трансферное окно маловероятен.

    Сообщается, что основным препятствием является нынешняя зарплата итальянца в петербургском клубе. Отметим, что трансферная стоимость самого Кришито не так уж и велика – всего шесть миллионов евро. На днях в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые отказались от идеи продажи игрока и отклонили предложение «адзурри» по причине того, что главный тренер Мирча Луческу видит в нем игрока основного состава в нынешнем сезоне.

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Кришито записал в свой актив один забитый мяч в 23-х поединках.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    11.08.2016 13:17
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