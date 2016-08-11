Рио-2016. Бразилия громит Данию, Неймар снова не забивает

В группе B сборная Колумбии обыграла Нигерию, хотя для нигерийцев данная встреча не имела турнирного значения, ведь они обеспечили себе первое место после двух туров. В другом поединке Япония оказалась сильнее Швеции, однако это не помогло японцам выйти из группы.

Выиграли свой матч и бразильцы, которые разгромили Данию со счетом 4:0. Отметим, что в составе бразильской сборной вновь не смог отличиться Неймар. В раунде плей-офф бразильцы сыграют с Колумбией. Также из этой группы в следующую стадию пробились датчане.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Япония – Швеция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ядзима, 65.

Колумбия – Нигерия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гутьеррес, 4; 2:0 – Пабон, 63 (с пен.).

Дания – Бразилия 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Габриэл, 26; 0:2 – Габриэл Жезус, 40; 0:3 – Луан, 50; 0:4 – Габриэл, 80.

ЮАР – Ирак 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мотупа, 6; 1:1 – Абдул Амир, 14.