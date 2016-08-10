Марез решил остаться в «Лестере», но не подписал новый контракт

Хавбек «Лестера» Рияд Марез решил остаться в команде на этот сезон. Однако футболист покинет клуб после завершения контракта – новое соглашение игрок подписывать отказался.

Ранее «Лестер» предложил Марезу новый контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю. После отказа клуб провел встречу с игроком, на которой сообщил, что не собирается продавать его этим летом.