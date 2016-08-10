Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марез решил остаться в «Лестере», но не подписал новый контракт

    Хавбек «Лестера» Рияд Марез решил остаться в команде на этот сезон. Однако футболист покинет клуб после завершения контракта – новое соглашение игрок подписывать отказался.

    Ранее «Лестер» предложил Марезу новый контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю. После отказа клуб провел встречу с игроком, на которой сообщил, что не собирается продавать его этим летом.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2016 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 09:06

      Лучше тогда продавать, он сейчас нормально стоит. Жаль будет столько денег потерять, лучше уж купить пару перспективных игроков. А Клаудио Раньери сможет из них хороших футболистов сделать, как сделал того же Мареза, Варди, Н'Голо Канте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 10 августа 2016, 23:30

      Ладно хоть на этот сезон остаётся)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11