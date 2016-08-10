Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рио-2016. Аргентина не смогла обыграть Гондурас и вылетела с турнира

    Сборная Аргентины в 3-м туре группового этапа олимпийского турнира не смогла обыграть Гондурас. Матч завершился со счетом 1:1, чего не хватило Аргентине для выхода из группы. У сборных Аргентины и Гондураса по четыре очка в группе D, но у гондурасцев лучше разница мячей.

    Еще один матч между Алжиром и Португалией завершился вничью, что вполне устроило португальцев – команда заняла первое место в группе.

    Олимпийские игры-2016. Групповой этап

    Аргентина – Гондурас – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лосано, 75; 1:1 – Мартинес, 90.

    Алжир – Португалия – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Пасиенсиа, 25 (с пенальти); 1:1 – Бенкабиа, 30.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2016 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 09:12

      Здесь не на что смотреть. Расходимся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 августа 2016, 07:21

      от этой безграмотности даже противно читать этот сайт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 11 августа 2016, 00:23

      неужели есть ещё глупые люди которые смотрят олимпийский турнир футбольный ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 10 августа 2016, 23:31

      РЕДАКТОРЫ!!!
      Не позорьтесь! В русском языке вылетают ИЗ турнира...
      Противно читать новости, подготовленные у вас безграмотными сотрудниками!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 августа 2016, 23:05

      ))))) охренеть..и португальцам похоже пенальти нарисовали..))вот че делают бавло...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 10 августа 2016, 22:42

      Шлакгертина

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11