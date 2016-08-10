В Турции гарантируют безопасность сборной России

Пресс-служба Федерации футбола Турции гарантировала безопасность игрокам сборной России и болельщикам в предстоящем товарищеском матче, который состоится 31 августа в Анталье.

«Конечно, мы уверены в том, что безопасность сборной России и российских болельщиков будет в полной степени обеспечена. Насколько известно, международные матчи в Турции, в частности матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводятся без каких-либо проблем. В последние десять лет мы добились того, что у нас не стало каких-либо проблем с обеспечением безопасности приезжающих к нам клубов и сборных.

Мы обязательно примем все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче: этим будет заниматься полиция и частные охранные структуры. Мы уверены, что матч в Анталье пройдет без каких-либо проблем», – говорится в сообщении пресс-службы.