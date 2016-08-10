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В Турции гарантируют безопасность сборной России

10 августа 2016, 15:40
2

Пресс-служба Федерации футбола Турции гарантировала безопасность игрокам сборной России и болельщикам в предстоящем товарищеском матче, который состоится 31 августа в Анталье.

«Конечно, мы уверены в том, что безопасность сборной России и российских болельщиков будет в полной степени обеспечена. Насколько известно, международные матчи в Турции, в частности матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводятся без каких-либо проблем. В последние десять лет мы добились того, что у нас не стало каких-либо проблем с обеспечением безопасности приезжающих к нам клубов и сборных.

Мы обязательно примем все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче: этим будет заниматься полиция и частные охранные структуры. Мы уверены, что матч в Анталье пройдет без каких-либо проблем», – говорится в сообщении пресс-службы.

Источник: ТАСС
Россия Турция Россия
Комментарии (2)
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Aztec58
1470838554
Турецкие гарантии ровным счётом ничего не стоят, ага.
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Juve1897
1470843190
Волейболисткам это нашим расскажите, которые месяца два назад играли в Стамбуле.
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