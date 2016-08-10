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    Ван дер Ваарт подпишет контракт с «Мидтьюлландом»

    Полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт продолжит карьеру в Дании, сообщает Muchodeporte. В среду, 10 августа, представители клуба «Мидтьюлланд» организуют пресс-конференцию, на которой будет объявлено о подписании контракта с 33-летним голландцем. Сумма трансфера голландца из «Бетиса» составит 2 миллиона евро.

    В прошлом сезоне ван дер Ваарт сыграл в Ла Лиге семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что он может войти в тренерский штаб «Гамбурга».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 10 августа 2016, 23:14

      Надо было в америку ехать, чтоб имя за тебя зарабатывало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 10 августа 2016, 10:21

      Докатился колобок

      1
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