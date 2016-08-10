Суперкубок УЕФА. «Реал» в дополнительное время обыграл «Севилью» и выиграл трофей

В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» в дополнительное время сумел сломить сопротивление «Севильи» – 3:2. Победу и первый трофей в сезоне «сливочным» принес точный удар в исполнении Даниэля Карвахаля.

Суперкубок УЕФА

Реал – Севилья – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Асенсио, 21; 1:1 – Васкес, 41; 1:2 – Коноплянка, 72 (с пенальти); 2:2 – Рамос, 90; 3:2 – Карвахаль, 119.

Реал: Касилья, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Ковачич (Хамес, 73), Иско (Модрич, 65), Асенсио, Лукас, Мората (Бензема, 62).

Севилья: Рико, Васкес, Колоджейчак, Карришу (Рами, 51), Пареха, Мариано, Иборра (Краневиттер, 74), Кийотаке, Н'Зонзи, Витоло, Вьетто (Коноплянка, 67).

Предупреждения: Карвахаль, 84; Асенсио, 86; Хамес, 93 – Витоло, 39; Колоджейчак, 90.

Удаление: нет – Колоджейчак, 94.