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Суперкубок УЕФА. «Реал» в дополнительное время обыграл «Севилью» и выиграл трофей

10 августа 2016, 00:17
15

В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» в дополнительное время сумел сломить сопротивление «Севильи» – 3:2. Победу и первый трофей в сезоне «сливочным» принес точный удар в исполнении Даниэля Карвахаля.

Суперкубок УЕФА

Реал – Севилья – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Асенсио, 21; 1:1 – Васкес, 41; 1:2 – Коноплянка, 72 (с пенальти); 2:2 – Рамос, 90; 3:2 – Карвахаль, 119.

Реал: Касилья, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Ковачич (Хамес, 73), Иско (Модрич, 65), Асенсио, Лукас, Мората (Бензема, 62).

Севилья: Рико, Васкес, Колоджейчак, Карришу (Рами, 51), Пареха, Мариано, Иборра (Краневиттер, 74), Кийотаке, Н'Зонзи, Витоло, Вьетто (Коноплянка, 67).

Предупреждения: Карвахаль, 84; Асенсио, 86; Хамес, 93 – Витоло, 39; Колоджейчак, 90.

Удаление: нет – Колоджейчак, 94.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Севилья
Комментарии (15)
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bringing
1470777858
Бодрый футбол показали
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Garrincha58
1470778730
жаль в основное не выиграли
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Томь вперёд
1470794828
Немного Севилья недодержала!
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Zenit-84
1470796721
И без Рональду справились. Поздравляю!
Ответить
Rorschach krym
1470798596
Команда Реал Мадрид была и есть командой с яйцами!
Ответить
alexfor
1470800875
напоминает реал-атлетико в финале лч (2014). мда.
Ответить
ZhenjaSAB
1470812167
Было что посмотреть!
Ответить
Dimon013
1470818671
Поздравления Зидану!
Ответить
tanis 29
1470844926
И это далеко не основным составом. Это настолько силен "Реал" или слаба "Севилья"?
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jinhae
1470861137
мой любимчик Карвахаль затащил))
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