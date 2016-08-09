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    Ловчев: «Спартак» опять отскочил»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды под руководством итальянца Массимо Карреры. Напомним, что вчера москвичи обыграли «Крылья Советов» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.

    «Спартак» был таким же, как и в предыдущих матчах. Сначала – растерянным, у слабых духом команд смена тренеров приводит к боязливости. Потом у «Спартака» пошли моменты, и казалось – вот-вот забьют, но нервозность не позволяла. Во втором тайме красно-белые дали сопернику возможность оклематься, и пошла почти равная игра. Боязливость «Спартака» привела к нервной концовке, «Крылья» попали в перекладину. «Спартак» опять отскочил. Откуда боязнь? Характер команды такой же, как у главного тренера. Может, с победами обретут и уверенность.

    При счете 1:0 соперник раскрывается, его надо ловить на контратаках, но я не вижу у «Спартака» быстрых игроков, людей, которые отдают последний пас. Не видел хороших розыгрышей стандартов. В концовке не могли просто подержать мяч. Ничего спартаковского в этом «Спартаке» нет.

    Такое впечатление, что нынешние тренеры красно-белых – это болельщики. Называют состав, стоят у кромки поля – болеют, думают: «Хорошо бы, чтобы наши выиграли». Тренер должен наиграть и потом потребовать с команды. С нетерпением жду, когда команду возглавит другой человек», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.08.2016 11:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 9 августа 2016, 18:33

      Мне вот интересно! Если поменять Крылья со Спартаком местами по игре, но в конце матча Спартак забивает, а не попадает в перекладину и Крылья при этом не забивают. Он так же бы говорил, что Спартак отскочил или же "Что собрался и проявил характер"!
      P.S. Я так понимаю ему прошедшая игра Крылышек больше понравилась и они заслуживали победу. Тогда он никудышный специалист.

      1
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 9 августа 2016, 16:03

      Ахахахахааха, пуканы бомбит то как у вас спартачье. Расслабьтесь, вы лучшие, обыграли две посредственные команды, продули великому АЕКу!))) Обидно для вас конечно, что человек болеющий за Спартак дает объективный комментарий, вы главной экран слюной не забрызгайте!))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Valeron2705 9 августа 2016, 18:16

      Ловчев давно уже не болеет за Спартак, так, прикидывается небезразличным к судьбе одной из своих бывших команд, но исключительно из "экспертных" соображений, чтобы заинтересовать СМИ.

      0
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      Рейтинг: +22

      rq55 9 августа 2016, 14:38

      Спартак отсокочил? что за бред, крылья отскакивали весь первый и середину 2го тайма

      10
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 9 августа 2016, 14:15

      Че за ересь он несёт где он там страх увидел он вообще тот матч смотрел ?! Полный бред

      4
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      Рейтинг: +32

      Astana-Spartak 9 августа 2016, 13:41

      Ловчеву хер в рот отскочил, жаба дерет его, что в Спартак не зовут.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2016, 13:32

      Слова идиота.

      6
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 августа 2016, 13:06

      как он задрал уже всех.если такой умный что-ж тренерам спартака не стал.тогда-бы и поумничал

      6
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 9 августа 2016, 12:51

      Что за бред? Отскочили бы Крылья Советов, если бы забили гол в концовке ... Спартак играл лучше, создавал больше моментов ... В чем тут "отскок"? ... А уж про то, что "слепой" товарищ Ловчев не видит быстрых игроков, я вообще молчу ... пусть очки купит ...

      5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 9 августа 2016, 12:25

      Как вы достали "эксперты".Хватит повторять одно и тоже!Не будет больше того Спартака!Пора жить настоящим.

      -2
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