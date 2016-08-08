Погба прибыл в Манчестер для прохождения медобследования

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прибыл в Манчестер для прохождения на базе «Юнайтед» медицинского обследования. О этом в своем Twitter рассказал британский журналист MailOnline Майк Энстид. Трансфер игрока сборной Франции из «Ювентуса» обойдется «Манчестер Юнайтед» в 110 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Погба сыграл в общей сложности 42 игры за «Юве», в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.