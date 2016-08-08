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    Погба прибыл в Манчестер для прохождения медобследования

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прибыл в Манчестер для прохождения на базе «Юнайтед» медицинского обследования. О этом в своем Twitter рассказал британский журналист MailOnline Майк Энстид. Трансфер игрока сборной Франции из «Ювентуса» обойдется «Манчестер Юнайтед» в 110 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне Погба сыграл в общей сложности 42 игры за «Юве», в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    08.08.2016 14:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 8 августа 2016, 18:17

      А как эта фотка доказывает, что Погба прибыл в Манчестер для прохождения медобследования?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 8 августа 2016, 14:59

      Следующая новость - Погба впервые посрал в Манчестере...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > AZ 8 августа 2016, 15:44

      Ты думаешь, когда он играл за молодежку МЮ, он в туалет не ходил?)))

      6
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