Погба прилетел в Манчестер для завершения трансфера в «МЮ»

Пришел блудный сын! За 120! Вот лохи МЮ
Полузащитник «Ювентус» Поль Погба прилетел в Манчестер для завершения своего трансфера в «МЮ».
Трансфер обойдется англичанам в 120 миллионов евро. Этот переход станет рекордным в истории мирового футбола.
Полузащитник «Ювентус» Поль Погба прилетел в Манчестер для завершения своего трансфера в «МЮ».
Трансфер обойдется англичанам в 120 миллионов евро. Этот переход станет рекордным в истории мирового футбола.
Пришел блудный сын! За 120! Вот лохи МЮ
величайший игрок))
заебали уже
Неделю перетерпели и денег от продажи футболок Ибрагимовича уже хватило на покупку.
Нормальный трансфер
А где множество фото по прилету? Или никто из журналистов не знал что Погба прилетает?! Обычно уйма фото в прессу по прилету в аэропорту а тут сухая весть. Не верю!