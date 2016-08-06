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    Погба прилетел в Манчестер для завершения трансфера в «МЮ»

    Полузащитник «Ювентус» Поль Погба прилетел в Манчестер для завершения своего трансфера в «МЮ».

    Трансфер обойдется англичанам в 120 миллионов евро. Этот переход станет рекордным в истории мирового футбола.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.08.2016 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 августа 2016, 07:01

      Пришел блудный сын! За 120! Вот лохи МЮ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 7 августа 2016, 06:24

      величайший игрок))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Дмитрий34 7 августа 2016, 01:37

      заебали уже

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 7 августа 2016, 01:34

      Будет смешно, если Погба опять сядет на лавку))))

      0
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 7 августа 2016, 00:25

      Неделю перетерпели и денег от продажи футболок Ибрагимовича уже хватило на покупку.

      2
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 7 августа 2016, 00:05

      Нормальный трансфер

      1
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      Рейтинг: +17

      DMITRY26 6 августа 2016, 23:56

      Чушь, не верю.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 августа 2016, 23:15

      А где множество фото по прилету? Или никто из журналистов не знал что Погба прилетает?! Обычно уйма фото в прессу по прилету в аэропорту а тут сухая весть. Не верю!

      0
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