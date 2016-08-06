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    Калитвинцев: «С первой минуты «Волгарь» тянул время»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Волгарем» (5:0) в 6-м туре первенства ФНЛ.

    «С первой минуты «Волгарь» тянул время – это их право, правильно или нет – расскажет их наставник. Любая тактика, которая приносит результат, имеет право на жизнь. У соперника не получалось с 45-й минуты, у нас – с первой. Сегодня КПД голевых моментов выше – это радует.

    Выбирая состав, руководствовались состоянием футболистов и необходимостью ротации, о которой говорим со второго тура. Ротация будет, но не искусственная. У нас есть тренировочный цикл, медицинские показатели, которые помогают определить состав. Рыков много пропустил, чувствовалось волнение. Но опыт есть опыт, для первого матча в сезоне он сыграл очень хорошо. С Кузьминым обязательно поговорим отдельно. Забил – молодец, но его гол – точка в усилиях всей команды», – заявил Калитвинцев.

    Источник: Twitter

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    06.08.2016 21:58
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