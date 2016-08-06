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    Венгер: «Надеюсь, в этом сезоне «Арсенал» станет чемпионом АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нынешний сезон чемпионата Англии получится очень сложным.

    «В АПЛ много амбициозных клубов и первоклассных тренеров. Все это повышает уровень ожиданий, но чемпионом в итоге станет только одна команда. Надеюсь, это будет «Арсенал». Думаю, в этом сезоне нас ожидает самый сложный и конкурентный чемпионат. Большие клубы будут чаще терять очки», – заявил Венгер.

    Напомним, что в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    06.08.2016 11:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 августа 2016, 11:44

      Песня хороша - начинай сначала!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 6 августа 2016, 20:27

      а я надеюсь что в этом сезоне Арсенал наконец-то уволит Арсена!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 6 августа 2016, 15:16

      Нет...чемпионство вам не взять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 августа 2016, 14:04

      Дело тут не в Венгере.Просто остальные конкуренты в разы тратят больше на трансферы.Арсенал всегда молодежью играет(в основном).

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 августа 2016, 14:01

      10 лет надеемся уже

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 6 августа 2016, 12:36

      А я надеюсь МЮ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      RISHANTOS 6 августа 2016, 12:30

      3-4 место)))) как обычно)))

      2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 6 августа 2016, 12:00

      А я надеюсь, что ты как всегда обо.....ся

      1
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