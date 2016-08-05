«Реал» готов расстаться с Иско

«Реал» готов расстаться с хавбеком Иско, который не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана. При этом сообщается, что «сливочные» не намерены продавать игрока в срочном порядке, а будут рассматривать лишь предложения с адекватным ценником. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость 24-летнего игрока составляет 35 миллионов евро. Полузащитник связан контрактом с мадридцами до середины 2018 года.

В прошедшем розыгрыше Примеры Иско принял участие в 31 встрече, записав на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.