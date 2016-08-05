Де Бьязи входит в число кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи рассматривается руководством «Спартака», как одни из кандидатов на пост главного тренера. 60-летний итальянец руководит «горными орлами» с 2011 года. Также в своей карьере специалист возглавлял «Карпи», «Модену», «Брешиа», «Торино», «Леванте» и «Удинезе».

Сегодня сообщалось, что красно-белые обратили свой взгляд на итальянский рынок в поисках нового главного тренера после ухода Дмитрия Аленичева. На данный момент функции наставника возложены на тренера защитников Массимо Карреру.