Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам за 740 миллионов

Не понимаю радости болельщиков. Вообще-то, именно при Берлускони Милан становился 5 раз из 7 победителем ЛЧ. Победителем серии А 8 раз. Победителем супер кубка УЕФА 5 раз.
«Милан» объявил о продаже контрольного пакета акций клуба китайским инвесторам. Сообщается. что 99,93 процента акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.
Также отмечается, что новые владельцы «Милана» будут обязаны вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.