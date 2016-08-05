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    Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам за 740 миллионов

    «Милан» объявил о продаже контрольного пакета акций клуба китайским инвесторам. Сообщается. что 99,93 процента акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.

    Также отмечается, что новые владельцы «Милана» будут обязаны вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.

    Источник: ФК «Милан»

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    05.08.2016 16:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 6 августа 2016, 05:08

      Не понимаю радости болельщиков. Вообще-то, именно при Берлускони Милан становился 5 раз из 7 победителем ЛЧ. Победителем серии А 8 раз. Победителем супер кубка УЕФА 5 раз.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Алексей1988 6 августа 2016, 11:35

      Это было в молодости Берлускони, когда и он был на кураже и так сложилось, что и состав тогда был у Милана! В последние годы он менее азартно стал заниматься клубом и доверил руководство своей дочке, а бабы и футбол - разные вещи! Поэтому такой плачевный Милан мы видели! Но скоро он воспрянет!!!

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 5 августа 2016, 20:21

      Слава яйцам.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 августа 2016, 18:37

      ...ай,молодца,-"дедуля" Берлускони !!!
      ...жизнь удалась!!!

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      Рейтинг: +12

      4TechMikado90 5 августа 2016, 18:16

      ох тыж божечки ........................ НАКОНЕЦ то))))!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 августа 2016, 18:00

      надеюсь милан приблизится к прежнему величию

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 августа 2016, 17:42

      Китайсая аудитория окупит эти вложения, думаю возвращение сильного Милана не за горами

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > timurcet 6 августа 2016, 11:36

      в какой бы жопе не был Милан, он всегда был и будет сильнее любой команды из чемпионата мудко! И даже сейчас!!! А к величию Милана и известности в мире уж точно ни один клуб рфпл не приблизится НИКОГДА!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 16:55

      Мафиози поднял почти арбуз

      -2
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