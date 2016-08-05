Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам за 740 миллионов

«Милан» объявил о продаже контрольного пакета акций клуба китайским инвесторам. Сообщается. что 99,93 процента акций будут проданы в Sino-Europe Sports Investment Management Changxing. Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро.

Также отмечается, что новые владельцы «Милана» будут обязаны вложить в итальянский клуб 350 миллионов в течение трех лет.