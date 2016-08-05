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    Полоз: «Аякс» – лучший вариант из всех возможных для «Ростова», нужно проходить дальше»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз остался доволен результатом жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что российская команда сыграет с «Аяксом».

    «Голландцы – очень хороший соперник, здорово! Многие у нас хотели, чтобы попался «Аякс». Команда сильная, но именно для «Ростова» это лучший вариант из всех возможных. Надо проходить дальше. Сейчас, в отличие от противостояния с «Андерлехтом», уже не имеет значения, что первый матч в гостях. Мы потихонечку вошли в ритм», – сказал Полоз.

    Источник: УЕФА

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    05.08.2016 14:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +208

      Kurp 6 августа 2016, 19:28

      Ростов пройдет Аякс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 5 августа 2016, 18:38

      Бердыев любит, когда против него играют первым номером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 августа 2016, 16:01

      Стиль игры Аякса, такой же примерно как и у Андерлехта. Прежде всего атака, а как играть при таком раскладе у Ростова есть. Удачи Ростову!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 5 августа 2016, 16:48

      СПС)))

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 5 августа 2016, 15:10

      по факту да..НО ни в коем случае нельзя расслабляться (как моем любимый СпаМ) ..иногда с сильными соперниками легче сыграть..удачи Ростов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 14:44

      Да...Это будет хорошая охота. Сельмаш, заточи свою косилку на амстердамскую травку ! Удачи! С ув.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 14:34

      С богом.Или Аллах Акбар.Или хари Кришна.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > андрей андреев 5 августа 2016, 14:46

      ...даже пусть будет харя-рама, а удача сопутствует ! С ув.

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 5 августа 2016, 14:24

      Хорошая битва получится.... 50 на 50... в пользу Ростова - Курбан Бикеевич, в пользу Аякса - серьезный опыт в еврокубках. 2 место Нидерландов против 2 места России

      1
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