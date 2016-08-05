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    «Ростов» сразится за выход в групповую стадию ЛЧ с «Аяксом», «Порту» – с «Ромой»

    Сегодня в в Ньоне прошла жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, на которой определился соперник «Ростова». Напомним, что российский клуб попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.

    В четвертом квалификационном раунде турнира команда Курбана Бердыева встретится с «Аяксом». Первый матч «Ростов» проведет на выезде, ответный – дома.

    Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов:

    «Лудогорец» (Болгария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
    «Селтик» (Шотландия) – «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)
    «Копенгаген» (Дания) – АПОЭЛ (Кипр)
    «Дандолк» (Ирландия) – «Легия» (Польша)
    «Динамо Загреб» (Хорватия) – «Зальцбург» (Австрия)
    «Стяуа» (Румыния) – «Манчестер Сити» (Англия)
    «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
    «Аякс» (Голландия) – «Ростов» (Россия)
    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Боруссия Менхенгладбах» (Германия)
    «Вильярреал» (Испания) – «Монако» (Франция)

    Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 13:15
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 6 августа 2016, 10:08

      Не понимаю чего все так радуются. Может быть это не самый плохой вариант жребия но... Это голландцы, молодая команда с быстрым атакующим футболом. Ну продали Милика, сейчас на его место быстренько найдется другой, молодой да перспективный, как это обычно у голландских клубов бывает. ПСВ на прошлый год тоже все хоронили в группе, мол ЦСКА обязан их обойти, 3 место в группе занять, они тогда тоже продали своего лидера, Депая. Итог думаю все помнят, вышли из группы, чуть Атлетико не дали прикурить в плей-офф. Топим за Ростов! Но те кто кричат: по ходу мы в группе, вы то ли дети или как дети малые ей Богу.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 августа 2016, 20:37

      помню как сейчас, июнь 1984г,сдаём выпускные экзамены в 10классе,в школе. Зашёл к однокласснице,а она футбол смотрит,за спартак болеет..Ну я, естественно за СКА(Ростов). Сидим смотрим. Матч в "Лужниках",почти 20000болелщиков..

      Родионов,нынешний ген.дир.Спама где то в поле бегает.

      Дасаев в рамке. Начинает пропускать: 1,2,3,4 к перерыву 0:4+2 после перерыва. В итоге 1:6. Так что Ростов не лыком шит..

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp > alek-pashckov 6 августа 2016, 19:19

      Помню эту игру, причем у Спартака был сильнеший состав

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp > 6 августа 2016, 19:21

      Ростов пройдет Аякс весело и радостно

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 18:57

      У Гвардиолы от сердца отлегло)))

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 августа 2016, 18:55

      Ростов одной ногой в группе???? не думаю. Но будет жарко и интересно!)))

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 16:11

      Для амстердамского поля нужна особая заточка рабочих органов уборочного комбайна. Надеюсь, левБердыев правильно подготовит матчасть к покосу голландской травки. С ув

      -1
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      Рейтинг: +27

      famylka1 5 августа 2016, 15:16

      ростов в групповом этапе походу

      5
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      Рейтинг: +433

      ssspartak > famylka1 5 августа 2016, 18:39

      cпартачи тоже так думали играя с кипром дома....

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alek-pashckov 5 августа 2016, 18:55

      Лучше Аллаху,его Бекиевич знает

      -2
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 > ssspartak 6 августа 2016, 09:43

      Да спартачи вечно чего то думают, а точнее верят!

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 5 августа 2016, 15:15

      Заказывали Аякс - получите ;)
      Теперь только побеждать, отмазки не принимаются!

      4
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      Рейтинг: -46

      kurskih > kurskih 25 августа 2016, 00:41

      Вооот, отлично_)
      5-1 по сумме!

      -2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 августа 2016, 14:53

      Нам как всегда везёт...попалась самая проводимая команда+ещё и милика продали

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > алекс88 5 августа 2016, 18:56

      Насчёт "везёт" правда))) Несколько раз замечал))

      0
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      Рейтинг: +61

      SAvoSH 5 августа 2016, 14:52

      Трепещите голландцы! Донские казаки во главе с атаманом Бердыевым едут к вам!

      11
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 5 августа 2016, 14:46

      Аякс вполне по силам Ростову.

      5
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