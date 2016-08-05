«Ростов» сразится за выход в групповую стадию ЛЧ с «Аяксом», «Порту» – с «Ромой»

Не понимаю чего все так радуются. Может быть это не самый плохой вариант жребия но... Это голландцы, молодая команда с быстрым атакующим футболом. Ну продали Милика, сейчас на его место быстренько найдется другой, молодой да перспективный, как это обычно у голландских клубов бывает. ПСВ на прошлый год тоже все хоронили в группе, мол ЦСКА обязан их обойти, 3 место в группе занять, они тогда тоже продали своего лидера, Депая. Итог думаю все помнят, вышли из группы, чуть Атлетико не дали прикурить в плей-офф. Топим за Ростов! Но те кто кричат: по ходу мы в группе, вы то ли дети или как дети малые ей Богу.
Сегодня в в Ньоне прошла жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов, на которой определился соперник «Ростова». Напомним, что российский клуб попал в число несеяных и сыграет с одним из клубов, получивших посев.
В четвертом квалификационном раунде турнира команда Курбана Бердыева встретится с «Аяксом». Первый матч «Ростов» проведет на выезде, ответный – дома.
Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов:
«Лудогорец» (Болгария) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
«Селтик» (Шотландия) – «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)
«Копенгаген» (Дания) – АПОЭЛ (Кипр)
«Дандолк» (Ирландия) – «Легия» (Польша)
«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Стяуа» (Румыния) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
«Аякс» (Голландия) – «Ростов» (Россия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Боруссия Менхенгладбах» (Германия)
«Вильярреал» (Испания) – «Монако» (Франция)
Первые матчи будут сыграны 16/17 августа, а ответные встречи пройдут 23/24 августа.