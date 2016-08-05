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    Рио-2016. Неймар не помог Бразилии выиграть у Южной Африки, Германия сыграла вничью с Мексикой

    Сегодня в Рио-де-Жанейро стартовали матчи группового этапа Олимпийских игр-2016. Сборная Бразилии с Неймаром в составе разошлась миром с командой Южной Африки, Мексика сыграла вничью с Германией, а Португалия одержала победу над Аргентиной.

    Олимпийские игры-2016. Групповой этап

    Ирак – Дания – 0:0

    Гондурас – Алжир – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Киото, 13; 2:0 – Перейра, 33; 2:1 – Бендебка, 68; 3:1 – Лосано, 79; 3:2 – Бунеджа, 85.

    Бразилия – Южная Африка – 0:0

    Мексика – Германия – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перальта, 52; 1:1 – Гнабри, 58; 2:1 – Писарро, 63; 2:2 – Гинтер, 78.

    Португалия – Аргентина – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пасиенсиа, 66; 2:0 – Пите, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 01:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 5 августа 2016, 09:23

      Ну может главный просчёт тренера в том что Рафинью необходимо было ставить с самого начала,НЕЙМАРУ пока сложно адаптироваться,он на две головы выше остальных,возможно время сделает что-то интересное,главное Бразильцы даминировали в матче,посмотрим что будет дальше.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 августа 2016, 05:57

      Мде . . . И толку, что Неймара взяли?

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