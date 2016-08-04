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    Тренер «Космоса»: «Норвежец спровоцировал драку, назвав нашего игрока «русской свиньей»

    Главный тренер «Космоса» Евгений Есиков рассказал о драке на детском турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что один из российских футболистов ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

    «На второй минуте матча удалили вратаря за то, что он хотел выбить мяч из рук, а перед ним встал игрок другой команды. Судья решил, что он хотел ударить соперника. После этого на 15 минуте судья дал желтую карточку нашему игроку и сказал уйти с поля на пять минут. За желтую карточку увести с поля на пять минут? После этого мы решили увести команду с поля. Когда наша команда уходила, один из норвежских игроков назвал нашего удаленного вратаря по-английски «русская свинья». Он не сдержался и ударил норвежца по ноге.

    Через пару секунд вмешались родители норвежской команды. Начали бить наших ребят. В итоге мы два тренера и некоторые родители норвежцев разняли их и оттащили от детей. В итоге нашему вратарю взрослый поломал руку. Отвезли его в госпиталь, у него трещина в руке», – сказал Есиков.

    Источник: РИА «Новости»

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    04.08.2016 23:49
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 08:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Православные очнитесь.Когда вас обзывают,а потом бьют,вы должны простить врагам своим.И вторую щеку подставить.Или вы не провославные?

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 5 августа 2016, 10:03

      Нехристи минусы ставят..Иззыди.

      -2
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > андрей андреев 5 августа 2016, 15:10

      Ветхий завет:
      "Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал:
      перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать."

      Этот вариант больше нравится.

      1
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      Рейтинг: +100

      mixon73 5 августа 2016, 07:09

      Поджимают русских уже везде. Пора бы Русским встать и дать хорошей сдачи!

      1
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      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > mixon73 5 августа 2016, 10:01

      Да так и будут нас поджимать, пока мы не поумнеем и не научимся не обращать внимания на провокации слабых и трусливых людей, а вместо кулаков использовать их же законы.
      1. Удалили вратаря на 2 минуте, не паниковать, не кричать - отметить в протоколе.
      2. Судья показал желтую и попросил выйти, зафиксировать факт и отметить в протоколе.
      3. Доиграть, биться и несмотря ни на какие обстоятельства.
      Если бы все было сделано так, то и драки бы не было и честь наших ребят не пострадала бы, а судьи были бы наказаны.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 августа 2016, 06:57

      Сдается мне, что врет этот тренеришка все, от начала и до конца.
      За желтую карточку удалить на 5 минут, как будто не в водное поло играли.
      Родители норвежцев начали бить русских ребят и сломали руку одному из наших. За это, там в Норвегии, моментом в тюрьму угодишь, родительских прав лишают, если своего отшлепаешь.
      Ждем, когда возбудится Астахов и состоится суд.Но уверяю вас, что Астахов не возбудится и суда не будет. Очень похоже на распятого мальчика в Лугандонии, рассказали, но не показали. Надеется, что народ и так схавает, совсем народ российский за быдло держат.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 5 августа 2016, 08:32

      Так вроде Астахов ушёл?Ну и врёт конечно тренер,целую историю придумал.Ему бы сказки писать,патриотические)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 5 августа 2016, 10:28

      Не ушел. в отпуске у себя на даче на Лазурном Берегу. Потому как в Крыму западло.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 5 августа 2016, 10:45

      Может навсегда уехал?Домишко во Франции неплохой

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 5 августа 2016, 11:26

      Вряд ли, этим неучам там денег платить никто не будет. Деньги они здесь только могут заработать.

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 августа 2016, 05:35

      уроды

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 5 августа 2016, 01:41

      Да уж, америкосы скоро якутов с бурятами заставят драться.

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 01:39

      Руссофобы уже даже на детей пошло влияние,что будет когда они вырастут!

      3
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      Рейтинг: +66

      Possible > ваавва 6 августа 2016, 15:41

      война будет

      0
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 5 августа 2016, 00:57

      Судья и норвежские родители ёбу дали. За избиение ребенка взрослым в еропе жестко наказывают! Надеюсь подадут в суд! А так надо было нахуярить норвежских молокососов вне поля и заставить молиться алаху. Интересно кто спонсировал данное соревнование и будут ли проводить разбирательство. Если нет, то нахуй их и запретить проводить в России соревнования от данной организации.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 августа 2016, 00:50

      хреново что наших родителей там мало было, особенно в день ВДВ посмотрел бы как эти норвежцы избили нашего малого.

      1
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > STAFOR13 5 августа 2016, 01:00

      Наши ВДВшники покуражились на Евро, пусть отдыхают. Ждем выступления ВМФ )

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 августа 2016, 00:10

      А если каждый соперник его команды будет как-то их обзывать, они все матчи будут драться и 0:3 проигрывать? Тоже мне, нашел оправдание.

      -3
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Freyk 5 августа 2016, 01:40

      Как там говорится он ударил его по ноге, не по лицу же!

      -1
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