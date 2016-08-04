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    Российские футболисты устроили драку на детском турнире в Норвегии

    Российские футболисты из ставропольской команды «Космос» устроили драку на детском турнире в Норвегии в возрастной категории не старше 14 лет. Сообщается, что «Космос» играл с норвежской командой «Херд». Российский футболист получил красную карточку за грубое нарушение и покинул поле. Однако, через некоторое время он вернулся на поле и ударил ногой своего соперника.

    Сообщается, что на стадион была вызвана полиция, но к этому времени футболисты «Космоса» уже покинули поле. Российский команде было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 13:15
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 ноября 2016, 08:40

      Русские не сдаются))))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 4 августа 2016, 18:47

      ....правильно!!!!....норвежцев давно уже 3,14здить пора!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 4 августа 2016, 18:54

      Привет. Давненько не было...Конечно мочить норвежцев,а то они сволочи забрались на 1 место по уровню жизни и борзеют.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 августа 2016, 18:23

      Ставропольский (святого креста) край? Ныне подконтрольная территория Чечни и Дагестана, ага.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 августа 2016, 17:50

      Пнул.......ибо нех...й

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 августа 2016, 17:28

      Сдается мне, что тот пацан, простите за тавтологию, "тренировался" на тренере...
      или наоборот.

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      Рейтинг: +1173

      Karpathian 4 августа 2016, 17:16

      Лол. Надеюсь победил наш

      1
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 4 августа 2016, 16:19

      Да, правильно.Медведев вчера сказал-Пусть у нас учителя бизнесом занимаються.Вот это подходец,ну и чтоже ещё теперь ждать...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gennadiy 4 августа 2016, 16:30

      Всё правильно.Полиция бизнесом занимается,медики занимаются,а учителя что,хуже? Например,пусть скрипками торгуют.Недавно один по телеку сказал ,что на скрипках можно 2 млрд долларов заработать и в оффшор положить.Я ему верю...

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > gennadiy 4 августа 2016, 16:40

      Каков поп, таков и приход.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 18:02

      Государство на своих каналах только и трендит,что все вокруг плохие и "мы в кольце врагов".Поэтому неадекватные дети (и некоторые родители,а точнее многие)насмотревшись этого тв,тоже ненавидят всех соседей вокруг,придумывая для своих аватаров уничижительные картинки

      -3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 18:48

      У тебя то дети есть?У меня сыну 14 лет(почти так же как и этим футболёрам).Он не раз спрашивал у меня(после того как им в школе лапшу повесят)"Пап,а Американцы нас не любят?"Кстати,и про экономику тоже часто спрашивает,почему то,почему это?Не все в этой бедной стране(отягощённой присутствием таких как ты)дебилы.И дети тоже разные.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 19:01

      Как причём?Если твоим детям (Я же думаю ты на примере своих говоришь)ничего кроме"гулек-мультиков-кино-игр" ничего не надо.Ты бы им хоть книжку дал почитать.Хотя наверное сначала сам почитай.Рекомендую Оруэлла "Скотный двор"и "1984".

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 19:13

      Тебе вообще детей доверять нельзя.Заметь ,я тебя ни разу не обозвал.Так что,читай,толк будет

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 16:15

      Им есть с кого пример брать,как мочить в сортире.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 4 августа 2016, 16:10

      Это по-нашему. Помню лет 20 назад два близнеца судье по заднице напинали. Пока судя гнался за одним, другой подбегал сзади и пинал. Судья гнался за другим - пинал первый. Ну и т.д. Пацанам было лет по 10, а судье где то 40.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > richi 4 августа 2016, 16:20

      Березуцкие?

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > андрей андреев 4 августа 2016, 16:39

      Нет, чуть помоложе. В игре на первенство города.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > андрей андреев 4 августа 2016, 17:20

      Неё,те б копытами забили!
      Это Комбаровы,один навесом бил,другой в запасе.

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 4 августа 2016, 15:43

      Хорошая смена Дзаге, Мамаю и Коко растёт.

      3
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