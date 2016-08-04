Ниасс рассматривает предложения из Турции, Германии и Португалии

Нападающий Байе Умар Ниасс был выставлен «Эвертоном» на трансфер, но уже имеет ряд предложений на руках от клубов Турции, Германии и Португалии. Известно, что в его услугах заинтересованы «Спортинг», «Бешикташ», «Гамбург» и «Фенербахче».

Напомним, что до перехода в «Эвертон» Ниасс выступал за «Локомотив». В феврале 2016 года он был продан российским клубом за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за новый клуб лишь 152 минуты.