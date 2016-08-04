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    Ниасс рассматривает предложения из Турции, Германии и Португалии

    Нападающий Байе Умар Ниасс был выставлен «Эвертоном» на трансфер, но уже имеет ряд предложений на руках от клубов Турции, Германии и Португалии. Известно, что в его услугах заинтересованы «Спортинг», «Бешикташ», «Гамбург» и «Фенербахче».

    Напомним, что до перехода в «Эвертон» Ниасс выступал за «Локомотив». В феврале 2016 года он был продан российским клубом за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за новый клуб лишь 152 минуты.

    Источник: Skysports

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    04.08.2016 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +504

      alex-76 4 августа 2016, 15:54

      И мы хорошего нападающего потеряли и у самого Ниассе карьера пока не клеится. Жаль.
      Зато смородская (((( довольна.......

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2016, 12:29

      Локомотиву нужно под суетиться и миллионов за 5 купить...

      8
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > mdu86 4 августа 2016, 13:45

      Согласен! Тоже самое хотел написать! У Локо как раз напада нормального нет!

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > mdu86 4 августа 2016, 15:28

      и я к тому же) брать пример с Гинера

      3
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