Ниасс рассматривает предложения из Турции, Германии и Португалии

И мы хорошего нападающего потеряли и у самого Ниассе карьера пока не клеится. Жаль.
Зато смородская (((( довольна.......
Нападающий Байе Умар Ниасс был выставлен «Эвертоном» на трансфер, но уже имеет ряд предложений на руках от клубов Турции, Германии и Португалии. Известно, что в его услугах заинтересованы «Спортинг», «Бешикташ», «Гамбург» и «Фенербахче».
Напомним, что до перехода в «Эвертон» Ниасс выступал за «Локомотив». В феврале 2016 года он был продан российским клубом за 18 миллионов евро. За это время он сыграл за новый клуб лишь 152 минуты.