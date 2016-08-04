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    «Реал» запретил Хесе выступать за «Барселону»

    Нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес не сможет перейти в «Барселону», в случае его продажи «ПСЖ», сообщает L'Equipe. Напомним, что вчера стало известно о скором трансфере футболиста в «ПСЖ», сумма которого составит 25 миллионов евро.

    В случае совершения данной сделки, в контракте будет присутствовать пункт, согласно которому Хесе не может быть продан или перейти в «Барселону». Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на скорое возвращение Хесе в стан королевского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 августа 2016, 22:30

      Самим не нужен и другим пусть не достанется! Так?! ))

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 4 августа 2016, 16:54

      правильно что продали. надеюсь с правом выкупа, ведь ему сидеть 2-3 года под роном и бейлом - только карьеру губить

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 августа 2016, 13:41

      Продают что бы потом выкупить вдвое дороже, интересная схема

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 4 августа 2016, 11:33

      Зачем тогда вообще продавать?

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Димон Панкер 4 августа 2016, 11:50

      что бы банку не протирать, например.

      0
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > Tyler_Stark 4 августа 2016, 14:06

      Для этого существует аренда. А то может получится как с Моратой

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