Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Линекер: «Пара Муса – Варди может стать самой быстрой в истории футбола»

    Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий футбольным экспертом, остался доволен игрой нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в матче Международного кубка чемпионов против «Барселоны». Напомним, что бывший игрок ЦСКА отметился в этом матче дублем.

    «Оказывается, «Лестер» подписал еще одного ключевого игрока в виду Мусы. Два разрушительных гола в ворота «Барселоны».

    Пара Муса – Варди может стать самой быстрой в истории футбола», – сообщил Линекер.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 01:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 4 августа 2016, 09:10

      на пару много могут наколотить в этом сезоне) посмотрим, что из этого получится)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 4 августа 2016, 08:16

      линекер как у нас бубнов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 4 августа 2016, 02:01

      удачная покупка

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11