Линекер: «Пара Муса – Варди может стать самой быстрой в истории футбола»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий футбольным экспертом, остался доволен игрой нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в матче Международного кубка чемпионов против «Барселоны». Напомним, что бывший игрок ЦСКА отметился в этом матче дублем.

«Оказывается, «Лестер» подписал еще одного ключевого игрока в виду Мусы. Два разрушительных гола в ворота «Барселоны».

Пара Муса – Варди может стать самой быстрой в истории футбола», – сообщил Линекер.