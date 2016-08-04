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    Главный тренер «Андерлехта»: «Мы играли против очень сильного соперника»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер подвел итоги ответного матча третьего раунда Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:2).

    – Мы очень разочарованы. Сегодня мы не были достаточно агрессивны. Соперник хорошо играл – забив гол, они опустились и не дали нам пространства. После перерыва мы пробовали вернуться в матч, но сразу пропустили. Старались создать моменты, однако ничего не вышло.

    – Вы проиграли из-за проблем в защите?

    – Да, центральная зона – наша проблема. К тому же «Ростов» выставил двух классных форвардов. Один хорошо боролся за верх, другой очень силен индивидуально. И в итоге защитники опасались идти вперед и помогать атакующим игрокам. Возможно, было слишком много уважения к сопернику, чересчур боялись «Ростов».

    – Как объясните, почему центральные защитники играли на разных линиях?

    – У нас большое количество изменений в команде, состав поменялся радикально. Отладить до автоматизма эти действия, разумеется, не было времени. К тому же в опорной зоне слабо сыграли – я имею в виду оборонительные действия.

    – Не беспокоитесь о будущем, как будете играть в чемпионате?

    – Даже из проигрышных матчей надо извлекать уроки. Эта игра поможет нам в будущем, тем более, что мы играли против очень сильного соперника.

    – Теперь вы попали в Лигу Европы...

    – Не буду обсуждать ее пока, мы не знаем соперника еще.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 00:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 10:54

      А то!!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 07:16

      Однако,у Ростова очень сильные игроки впереди....Слуцкер,Зцуко!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2016, 03:26

      Ну наконец-то, приятно слышать, хоть кто-то это признал

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