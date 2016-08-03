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    Карпин: «Против «Андерлехта» «Ростову» не нужно играть первым номером, у него это не очень хорошо получается»

    Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом». Напомним, первая встреча завершилась вничью – 2:2.

    «Я думаю, что Бердыев ничего менять не будет, а «Ростов» будет играть по схеме 3-5-2. «Ростову» не нужно играть первым номером, у него это не очень хорошо получается. Забить можно всегда, но и пропустить тоже.

    Нужно уповать на то, что внимательно сыграют в обороне при стандартах, не будут терять мяч на своей половине поля сразу после отбора и в атаке забьют либо при стандарте, либо в контратаке», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2016 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 4 августа 2016, 07:35

      Ну, Карпин , ну знаток. ну спец. а какое трепло!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 августа 2016, 22:06

      Я думал Гусев самый ужасный комментатор, как же я ошибался..
      Савин, уйди с матча! Уйди с ТВ!

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